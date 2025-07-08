الزمالك يرحب بإعارة ربيعة من سموحة.. ويتحرك لضم ظهير أيمن محلي

أكد الإعلامي أمير هشام أن مسؤولي نادي الزمالك أبدوا ترحيبهم بدخول محمد ربيعة، مدافع نادي سموحة، ضمن صفقة انتقال حسام أشرف إلى الفريق السكندري، لكن على سبيل الإعارة فقط، وذلك بعد طلب النادي الأبيض الحصول على 7 ملايين جنيه مقابل الاستغناء عن لاعبه الشاب.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية إن صفقة انتقال محمد عاطف لاعب الزمالك، إلى طلائع الجيش تعطلت بسبب خلافات مالية، مشيرًا إلى أن المدير الرياضي للقلعة البيضاء جون إدوارد، يتمسك بعدم التفريط في أي لاعب دون مقابل مناسب، رافضًا فكرة الرحيل المجاني أو البيع بمقابل ضعيف.

وأضاف أن الزمالك يتحرك حاليًا للتعاقد مع ظهير أيمن محلي، بعد الموافقة على استمرار سيد نيمار مع البنك الأهلي على سبيل الإعارة، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا بضم أحمد عيد لاعب المصري، وأحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا لتدعيم الجبهة اليمنى.

في سياق آخر، أوضح هشام أن الزمالك سيحصل على نحو 5 ملايين جنيه، من صفقة انتقال ياسين مرعي من فاركو إلى الأهلي، في ظل امتلاكه نسبة 15% من قيمة بيع اللاعب، التي وصلت إلى 30 مليون جنيه.