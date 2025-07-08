مصدر بالزمالك: النادي يستهدف تدعيم 5 مراكز في الميركاتو الصيفي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة استقرت على تدعيم 5 مراكز رئيسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار خطة إعادة بناء الفريق تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التحركات الجارية تهدف إلى سد الثغرات التي عانى منها الفريق خلال الموسم الماضي، وتجهيز تشكيل قوي قادر على المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

وأوضح أن المراكز التي قرر النادي تدعيمها تشمل: المهاجم الصريح (رأس الحربة) وجناح الأيمن وجناح الأيسر ولاعب الارتكاز الدفاعي (وسط ملعب دفاعي) وحارس المرمى.

وأضاف أن الإدارة الفنية برئاسة جون إدوارد بالتعاون مع اللجنة الفنية، تواصل مفاوضاتها مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الإعلان الرسمي عن الصفقات سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل التعاقدية.