الزمالك يجهز قائمة الراحلين بنهاية الموسم.. 7 لاعبين خارج الحسابات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، انتهى من إعداد ملف كامل يتضمن قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تقييم شامل لمردودهم الفني خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القائمة التي أعدها المدير الرياضي جاءت بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وضمت عددًا من الأسماء التي لم تنجح في إثبات جدارتها بالاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وبحسب المصدر، تضم القائمة الأولية للراحلين كلًا من: محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، حازم أسامة، أحمد رفاعي، أحمد الجفالى، سيف الجزيري.

وأشار المصدر إلى أن هذا الملف سيعرض على مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة لاعتماد الأسماء رسميًا، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإعارة أو البيع، وفقًا للعروض المتاحة لكل لاعب.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة للفريق، تستهدف تدعيم الصفوف بعناصر جديدة قادرة على إعادة الزمالك إلى منصات التتويج.