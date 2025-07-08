الزمالك يُعير أحمد محمود إلى الاتحاد السكندري ويُمدد تعاقده حتى 2029

أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة أحمد محمود، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاءت الإعارة بعد موافقة الجهاز الفني والإدارة على منح اللاعب فرصة للمشاركة بشكل منتظم واكتساب المزيد من الخبرات في الموسم المقبل.

وقبل إتمام الإعارة، قام أحمد محمود بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين إضافيين، ليصبح العقد ممتدًا حتى نهاية موسم 2028-2029، في إطار سياسة النادي بالحفاظ على العناصر الشابة الواعدة ضمن صفوف الفريق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة نادي الزمالك لدعم مسيرة اللاعبين الشباب وتطوير مستواهم الفني من خلال الإعارات المفيدة تمهيدًا للعودة مستقبلاً والمساهمة في الفريق الأول.