بريطانيا: الوضع في غزة لا يحتمل.. وقد نتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة "لم يعد يحتمل"، محذرا من أن "الحكومة البريطانية لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر هذا التصعيد دون خطوات ملموسة لتخفيف معاناة المدنيين"، مشيرا إلى أن لندن قد تتخذ "إجراءات إضافية" بحق إسرائيل إذا استمرت العمليات العسكرية على هذا النحو.

وشدد الوزير على ضرورة التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار خلال الأسابيع المقبلة"، داعيا جميع الأطراف إلى دعم الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة، ومن بينها المقترحات التي طرحتها عدة دول أوروبية مؤخرا.

وفي سياق متصل، تطرق وزير الخارجية إلى الملف الإيراني، قائلا إن "إيران لا تزال تمتلك قدرات لتخصيب اليورانيوم بمستويات مقلقة"، داعيا إلى "استئناف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل شامل ومستدام يمنع التصعيد في المنطقة ويحافظ على الأمن الدولي".