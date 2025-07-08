قبل مواجهة باريس.. فيفا يعلن إيقاف نجم ريال مدريد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف دين هويسن لاعب ريال مدريد، قبل مواجهة فريقه ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي المونديال.

وقررت لجنة الانضباط في الفيفا إيقاف دين هويسن لمدة مباراة واحدة، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه الماضية ضد بوروسيا دورتموند.

وبإمكان دين هويسن المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية، الأحد المقبل، حال تأهل فريقه على حساب باريس سان جيرمان.

انتهاء مشوار ثنائي باريس في المونديال

يذكر أن لجنة الانضباط بالفيفا إيقاف ثنائي خط دفاع الفريق، ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز، لمباراتين، على خلفية طردهما بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة بايرن ميونخ الأخيرة في ربع النهائي.

وجاءت البطاقة الحمراء عقب تدخلات عنيفة من الثنائي ضد لاعبي بايرن ميونخ، ليون جرويتسكا ورافائيل جيريرو، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة مباشرة دون تردد.

وبذلك، سيغيب كلا اللاعبين عن صفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية مشواره في البطولة، سواء توقف عند نصف النهائي أو تأهل إلى المباراة النهائية، ما يمثل ضربة موجعة للمدرب لويس إنريكي في ظل قوة المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد.