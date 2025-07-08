بعد تأخر التوقيع.. هل تراجع خيسوس عن تدريب النصر السعودي؟

كشف تقرير صحفي، سبب تأخر توقيع البرتغالي خورخي خيسوس على عقود تدريب النصر السعودي، الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أنه تأجل لأيامٍ معدودةٍ توقيع عقدِ تدريب البرتغالي خيسيوس فريقَ النصر بسبب تفاصيل في بعض البنود.

وأضافت أن النقاش بين خيسوس والنصر مستمر حول بعض التفاصيل في بنودٍ محددة، تمهيدًا لتوقيع العقد خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا صحة لبحث البرتغالي، الذي قاد الهلال مرتين، عن عروض من أندية أخرى.



ضحية رونالدو ينضم إلى فنربخشة

في سياق آخر، أعلن نادي فنربخشة التركي، تعاقده مع الكولومبي جون دوران مهاجم النصر السعودي، على سبيل الإعارة.

وقال النادي التركي في بيان: "توصل نادينا إلى اتفاق مع النصر وجون دوران، لانضمام اللاعب إلى فريقنا على سبيل الإعارة لمدة عام واحد".

وتابع البيان: "نتمنى للاعبنا موسمًا حافلًا بالنجاحات بقميص نادينا".

وبحسب تقارير صحفية، فإن تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أجبر إدارة النصر السعودي على التخلي عن بعض اللاعبين، ويعد جون دوران الضحية الأبرز.