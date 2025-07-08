أحمد حسن: الزمالك يلجأ للأجانب تحت السن والفلسطينين حال تعثر تسويق محترفيه

كشف الاعلامي أحمد حسن عن لجوء الزمالك للأجانب تحت السن واللاعبين الفلسطينين حال تعثر تسويق أيا من الأجانب القدامى عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر.. الزمالك يلجأ للأجانب تحت السن واللاعبين الفلسطينين حال تعثر تسويق أيا من الأجانب القدامى بسبب اكتمال قائمة الفريق".



كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن جون إدوارد مدرب الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أميـر هشام: "سم الزمالك صفقة شيكو بانزا لمدة 4 مواسم".

وأكمل: “جون ادوارد مش هياخد مرتب هياخد نسبة من الصفقات الجديدة”.

وفي إطار آخر، كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق عن رائيه في انتقال ياسين مرعي لاعب فاركو إلى منه من هو كونه احد ناشئي الزمالك .