انفجار الترسبات الدهنية أحد أبرز أسباب الجلطة القلبية.. فيديو

قال الدكتور هاني الشهيدي، استشاري القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب، إن الجلطات القلبية تحدث نتيجة انفجار في الترسبات الدهنية داخل جدار الشريان، وهو ما يؤدي إلى تكوّن الصفائح الدموية وانسداد الشريان.

وأضاف الدكتور هاني الشهيدي، استشاري القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب، خلال لقائه مع الإعلامية اية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الانسداد لا يحدث فجأة دون مقدمات، بل هناك عوامل خطورة متعددة تساهم في تكون هذه الترسبات، أبرزها، التقدم في السن، وزيادة الوزن، ونمط الحياة غير الصحي، إلى جانب الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

وشدد الدكتور هاني الشهيدي، استشاري القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب، على خطورة التدخين، موضحًا أن نفسًا واحدًا من السيجارة قد يؤدي إلى أزمة قلبية، موضحًا أن تدخين الشيشة أكثر خطورة من السجائر، حيث يعادل حجر الشيشة الواحد عشرات السجائر، ما يشكل كارثة صحية تهدد القلب مباشرة، خاصة عند ترافقه مع التوتر النفسي والعصبي.

وأشار الدكتور هاني الشهيدي، استشاري القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب، إلى أن المريض يشعر خلال الجلطة القلبية بألم حاد في الصدر، يوصف غالبًا بأنه ألم يسحق الصدر أو يقطعه كسكاكين، وقد يمتد إلى الكتفين، أو الظهر، أو الفك السفلي، أو الذراع اليسرى.