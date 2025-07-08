كمين صعب في بيت حانون بغزة.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 5 من جنوده

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن كمين بيت حانون شمال قطاع غزة كان من أكثر العمليات تعقيدًا وصعوبة، وذلك عقب فقدانه خمسة من جنوده خلال العملية، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضح الجيش في بيان أولي أنه أجرى تحقيقًا عملياتيًا مبدئيًا أظهر أن العبوة الناسفة الأولى استهدفت قوة تابعة لكتيبة "نتساح يهودا"، بينما أصابت العبوة الثانية وحدة إنقاذ كانت تحاول الوصول إلى موقع الانفجار الأول.

وأشار إلى أن إحدى وحداته تعرضت بالأمس لهجوم مزدوج تضمن تفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار مباشر في شمال قطاع غزة.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 67 شهيدا منذ فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، من بينهم 42 شهيدا سقطوا في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، في تصعيد دموي جديد يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية المستمرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 57,575 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 136,879 مصابًا.