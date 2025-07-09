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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو حزب النهضة الفرنسي: زيارة ماكرون لبريطانيا تاريخية وتحمل رسائل إستراتيجية

ماكرون
ماكرون
هاني حسين

قالت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا، هي زيارة تاريخية تحمل أبعادًا سياسية وأمنية وثقافية، وتأتي في وقت دقيق تمر به أوروبا والعالم، مشيرة إلى أنها أول زيارة من نوعها منذ 17 عامًا.

وأكدت خليفة، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، ببرنامج "منتصف النهار"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الزيارة لا تقتصر على الجوانب البروتوكولية، بل تشمل ملفات حيوية، منها تعزيز العلاقات الدفاعية، ودعم أوكرانيا، والتنسيق بشأن ملف الهجرة، خاصة مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا.

وأضافت أن أجندة ماكرون تتضمن لقاءً مع رئيس الوزراء البريطاني وزعيم المعارضة، بالإضافة إلى كلمة يلقيها أمام البرلمان البريطاني، مما يعكس أهمية الزيارة من الناحيتين السياسية والدبلوماسية.

وفي ما يخص الملف الأوكراني، أوضحت خليفة أن هذه القمة بين باريس ولندن توجه رسالة موحدة إلى موسكو بأن الغرب لا يزال متماسكًا في دعمه لأوكرانيا، رغم بعض التباينات بين العواصم الأوروبية.

كما أشارت إلى أن التقارب الفرنسي البريطاني في هذا التوقيت يعكس محاولة لبناء تحالفات استراتيجية جديدة خارج مظلة الاتحاد الأوروبي، وإعادة موضعة الدور الأوروبي عالميًا في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، مؤكدة أن ماكرون يسعى لإبراز فرنسا كقوة توازن في أوروبا.

وبشأن تناول الإعلام الفرنسي للزيارة، قالت إن هناك "حالة احتفالية" تعكس الاهتمام الرمزي والثقافي أيضًا، حيث تستحضر هذه الزيارة تاريخ العلاقات الفرنسية البريطانية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مواجهة التحديات الدولية.

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