مواصفات رانج روفر سبورت SV بلاك 2026

كشفت شركة رينج روفر عن طرازها الجديد رينج روفر سبورت SV بلاك موديل 2026، وتنتمي روفر سبورت SV بلاك لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري .

رينج روفر سبورت SV بلاك موديل 2026

مواصفات رينج روفر سبورت SV بلاك موديل 2026

زودت سيارة رينج روفر سبورت SV بلاك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات سوداء مميزة، وبها شعار دائري SV، وبها علامات رينج روڤر أمامية، وذلك يمنح السيارة طابع جريء ومتفرد يجسد الفخامة الرياضية، وتم تحويل كل التفاصيل الخارجية إلى لمسة من الأسود اللامع، ليمنح السيارة الأقوى في تاريخ رينج روڤر سبورت طابع أكثر جرأة وتأثير.

رينج روفر سبورت SV بلاك موديل 2026

وتم اعتماد لمسات نهائية جديدة على بعض عناصر سيارة رينج روڤر، ويوجد لمسة أحادية على غطاء المحرك مصنوع من ألياف الكربون ومطلي باللون الأسود، وبها عجلات مقاس 23 بوصه مصقولة باللون الأسود اللامع، وبها ملاقط فرامل، وأنابيب عادم رباعية بنفس اللون .

شعار سيارة رينج روفر سبورت SV بلاك الدائري SV مصنوع من السيراميك الأسود الجديد على باب الصندوق الخلفي، وبها عتبات أبواب جديدة مضيئة بشعار SV Black تضيف لمسة بصرية قوية عند فتح الأبواب، وبها مقاعد رياضية نحتية مكسوة بجلد Ebony Windsor الفاخر.

رينج روفر سبورت SV بلاك موديل 2026

ويوجد بـ مقصورة رينج روفر سبورت SV بلاك تشطيبات Grand Black اللامعة، لتحقيق توازن فريد بين الطابع الرياضي والرفاهية التقنية المدروسة، وتمزج بين الأداء المتفوق والقدرات الأسطورية لعلامة رينج روڤر، مع تصميم تقليلي راقٍ.

رينج روفر سبورت SV بلاك موديل 2026

وتحتوي سيارة سبورت SV بلاك موديل 2026 على، نظام التعليق 6D Dynamics، وبها مقاعد Body and Soul Seats مزودة بتجربة سمعية حسية ذات فوائد صحية.

محرك رينج روفر سبورت SV بلاك موديل 2026

تستمد سيارة رينج روفر سبورت SV بلاك موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 635 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

رينج روفر سبورت SV بلاك موديل 2026

ويوجد بـ سيارة رينج روفر سبورت SV بلاك موديل 2026 محرك اخر 8 سلند، بجانب نظام هجين خفيف (MHEV)، وتنتج قوة 635 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 165 كم/ساعة .