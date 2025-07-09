قرار مد العمل.. أستاذ تمويل وإستثمار: البنك المركزي اتخذ قرارات جيدة بعد حريق سنترال رمسيس

أكد الدكتور هشام ابراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أننا في حاجة إلى مراجعة لما يجري لتوزيع الأحمال فيما يخص قطاع الاتصالات حتى لا يتكرر مثل ما حدث من حريق في سنترال رمسيس.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، إن البنك المركزي اتخذ قرارات جيدة بعد حريق سنترال رمسيس منها قرار بمد ساعات العمل لخدمة العملاء، خاصة أن الخدمات المصرفية والبنك تأثرت فور وقوع الحادث.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أننا في انتظار التحقيقات وتقرير النيابة والمعاينة، إضافة إلى تصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أسباب الحريق وسط جلسة صاخبة بمجلس النواب.