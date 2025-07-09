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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قرار مد العمل.. أستاذ تمويل وإستثمار: البنك المركزي اتخذ قرارات جيدة بعد حريق سنترال رمسيس

سنترال رمسيس
سنترال رمسيس
محمود محسن

أكد الدكتور هشام ابراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أننا في حاجة إلى مراجعة لما يجري لتوزيع الأحمال فيما يخص قطاع الاتصالات حتى لا يتكرر مثل ما حدث من حريق في سنترال رمسيس.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، إن البنك المركزي اتخذ قرارات جيدة بعد حريق سنترال رمسيس منها قرار بمد ساعات العمل لخدمة العملاء، خاصة أن الخدمات المصرفية والبنك تأثرت فور وقوع الحادث.

وتابع  أستاذ التمويل والاستثمار، أننا في انتظار التحقيقات وتقرير النيابة والمعاينة، إضافة إلى تصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أسباب الحريق وسط جلسة صاخبة بمجلس النواب.

الدكتور هشام ابراهيم توزيع الأحمال سنترال رمسيس خدمة العملاء النيابة

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