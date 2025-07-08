أشرف صبحي: تعديلات قانون الرياضة جزء من رؤية ترتكز على الاحتراف والحوكمة لإحداث التطوير

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاعي الشباب والرياضة، وجعل الشاب المصري والرياضي المصري الأفضل في ظل المتغيرات العالمية.

أوضح الوزير، خلال لقاء خاص مع مراسلة قناة إكسترا نيوز، شيرين مجدي، أنه جرى تعديل البند المتعلق بفترة شغل المناصب في الأندية والاتحادات الرياضية، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، حيث تم اعتماد مبدأ "3 دورات انتخابية" بحد أقصى على نفس المنصب، وليس بأثر رجعي، ما يتيح لأعضاء المجالس الانتقال لمنصب آخر حال انتهاء مدة خدمتهم في موقع معين.

أشار الوزير إلى أن التعديلات جرت بالتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الدولية، بما يضمن عدم التضارب مع السياسات الدولية المعمول بها في الحركة الرياضية العالمية.

أكد صبحي على أن حرية القرار لا تزال مكفولة للجمعيات العمومية في اختيار قياداتها، ضمن إطار قانوني يحقق الشفافية ويمنع الاحتكار ويُعزز فرص التغيير والتجديد.

شدد الوزير على أن هذه التعديلات جزء من رؤية أشمل لتطوير الرياضة المصرية، ترتكز على الاحتراف، الحوكمة، ورقمنة الإدارة، إلى جانب تعزيز دور الأندية باعتبارها مؤسسات مجتمعية لها طابع خاص، مؤكدًا على ضرورة تماسك كافة الأطراف – من الحكومة إلى الرياضيين والمجتمع – في سبيل دعم الشباب والأسرة المصرية.

واختتم الوزير تصريحه قائلاً: "مصر تستحق نظامًا رياضيًا يواكب العصر، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو ذلك، وملتزمون بكل ما يدفع بالرياضة المصرية إلى آفاق أرحب."

