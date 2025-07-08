صوروا المخالفات وأرسلوها للنيابة والداخلية والإعلام .. خالد أبو بكر يوجه رسالة للمصريين

ناشد الإعلامي خالد أبو بكر، المواطنين بتصوير الأخطاء التي يرونها في الشارع وإرسالها النيابة ووزارة الداخلية والإعلام، موضحًا: "النيابة أصدرت بيانا قالت إن أي مواطن يرى أي مخالفة أو جريمة أو خطر يجب أن يرسله إلى النيابة العامة".

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج «أبو بكر»، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»: "بهذا الشكل سيتولد لدى الناس ردع عام، فلا يمكن إصلاح مجتمع بأكمله بالقانون أو الإمكانيات، ولكن يجب أن يكون هناك وعي بالمجتمع".

وتابع: "لو تسمعني الآن وترى أي مخالفة مثل الإتجار في المخدرات او أي شخص لديه سلاح أو شخص يمارس البلطجة أو شخص يقود سيارة دون رخصة أو قام بالبناء دون ترخيص أو سيارة دون نمر، أرجوك صورها، أنت بذلك تنقذ أرواح أولادك، فالدور قد يصيب أي مواطن بسبب هذا المتهور المدمن للمخدرات، وحسنا فعلت النيابة في هذا الأمر وأعتقد أن الداخلية خصصت أرقام هواتف لضبط الشوارع".