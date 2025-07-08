مدير مديرية أوقاف شمال سيناء يناقش مع قيادات المديرية خطة العمل خلال المرحلة المقبلة

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بحث مدير مديرية أوقاف شمال سيناء الشيخ محمود مرزوق مع قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش ورؤساء الأقسام بالمديرية خطة عمل المديرية خلال المرحلة المقبلة.



وصرح مسئول المتابعة والإعلام بأوقاف شمال سيناء الشيخ حسين البنديري، بأن الشيخ محمود مرزوق ناقش أيضا خلال الاجتماع عوامل التقييم الشهري المستمر لمدى الإنجاز شهريًّا، مؤكدًا أن الابتكار والإنجاز والتفاني في العمل أهم سمات العمل، وعوامل التقييم في المرحلة الراهنة.



كما وجه مرزوق مديري الإدارات الفرعية والمفتشين، بتكثيف جهود المتابعة الجادة لجميع مهام وتفاصيل مفردات عملهم، وتكاليفه بجد ومثابرة ومتابعة مستمرة لتحقيق الانضباط التام، مؤكدًا أهمية دور المسجد في عملية التثقيف وبناء الوعي واحتضان النشء والشباب ونشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وخدمة المجتمع.

