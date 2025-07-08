شهيد الواجب.. وفاة ممرض أثناء عمله داخل مستشفى فايد متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجأة

تعرض ممرض داخل مستشفي فايد المركزي لأزمة قلبية مفاجئة، أدت إلي وفاته في الحال أثناء قيامه بمهام عمله.

وفوجئ زملاء الممرض محمد سليمان، 25 عام، بسقوط زميلهم دون حراك، وحاول عدد من الأطباء المتواجدين بالمكان إسعافه دون جدوى، ليفارق الحياة.



وبحسب شهود عيان، كان الممرض يتمتع بسمعة طيبة وحسن الخلق والسلوك، كما إنه أستلم وردية عمله ثم سقط فجأة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تقرير الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة.