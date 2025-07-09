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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Watch 3.. أرخص ساعة ذكية من أون بلس بميزات احترافية

ساعات ون بلس
ساعات ون بلس
لمياء الياسين

أطلقت ون بلس إصدارًا جديدًا من ساعتها الذكية، ساعة 3 بقياس 43 مم، والتي تعد الساعة أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأرخص سعرًا بقليل من طراز 46 مم، لكنها تقدم نفس الميزات الأساسية. ورغم أنها تشترك في المواصفات مع ساعة أوبو ووتش X2 ميني، إلا أن إصدار ون بلس سيكون متاحًا عالميًا.

ساعة ون بلس 3 مقاس 43 مم

تتميز ساعة Watch 3 بمقاس 43 مم بقرص أنحف، وتزن 37.8 جرامًا فقط، وتأتي بشاشة مقاس 1.32 بوصة، مقارنةً بشاشة مقاس 1.5 بوصة في إصدار 46 مم. ويعمل كلا الإصدارين بشريحة Snapdragon W5 من الجيل الأول، مقترنة بوحدة المعالجة المركزية الدقيقة BES2800، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت، وسعة تخزين 32 جيجابايت.

 


ميزات ساعة ون بلس 3 

تأتي الساعة بعمر بطارية و تقول OnePlus إنها تدوم حتى 7 أيام في وضع توفير الطاقة. أما الطراز الأكبر مقاس 46 مم فيدوم حتى 16 يومًا.

وتدعم ساعة Watch 3 أكثر من 100 وضع رياضي، وتكتشف تلقائيًا ستة أنواع من التمارين. تتضمن ميزات تتبع الصحة القياسية، لكنها لا تدعم ميزة تسجيل الحالة الصحية خلال 60 ثانية لعدم وجود مستشعر درجة حرارة.

أما عن سعر ساعة Watch 3 مقاس 43 مم هو 299.99 دولارًا أمريكيًا على الموقع الرسمي لشركة OnePlus. أما طراز 46 مم، فيبلغ سعره 349.99 دولارًا أمريكيًا . لا توجد خصومات ترويجية على ساعة Watch 3، ولكن يتوفر برنامج استبدال.

ساعة Watch 3 عمر بطارية ون بلس ذاكرة وصول عشوائي سعة تخزين

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