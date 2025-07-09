محمود صابر يرحب بالانضمام للزمالك.. ورقم ضخم يشعل المفاوضات

كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن مطالب الإدارة للموافقة على انتقال محمود صابر، لاعب وسط الفريق الأول، إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتكثف إدارة الزمالك جهودها لحسم الصفقة، في ظل رغبة المدير الفني في تدعيم خط الوسط، وترحيب اللاعب بالانضمام إلى القلعة البيضاء، بعد إخطار بيراميدز له باهتمام الزمالك بالحصول على خدماته.

وعلم "صدى البلد" أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، طلب عقد جلسة مع عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، لمناقشة التفاصيل المالية الخاصة بعدد من الصفقات بين الناديين، على رأسها صفقة محمود صابر.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن النادي لا يمانع في انتقال محمود صابر إلى الزمالك، بشرط تقديم عرض مالي مناسب، مشيرًا إلى أن الإدارة حددت مبلغ 40 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب، في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك لتقليل القيمة المطلوبة لإتمام الصفقة.