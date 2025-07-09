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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط الاشتراك في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 .. اقرأ الشروط

رابط الاشتراك في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 .. اقرأ الشروط
رابط الاشتراك في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 .. اقرأ الشروط
عبد الفتاح تركي

رابط الاشتراك في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 هو محور اهتمام عدد كبير من المواطنين الراغبين في التسجيل ضمن منحة العمالة غير المنتظمة 2025، والتي تأتي ضمن توجه الدولة لدعم الفئات المستحقة وتقليل تبعات الإصلاح الاقتصادي. 

وزارة العمل أتاحت منحة العمالة غير المنتظمة ضمن توجه الدولة لتوسيع آليات الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة.

ما هي منحة العمالة غير المنتظمة 2025

هي منحة أقرتها الدولة لمساندة الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا، وتبلغ قيمتها حاليا 1500 جنيه، وتهدف إلى:

  • التخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
  • تحسين مستوى المعيشة للعمال غير المنتظمين.
رابط الاشتراك في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 .. اقرأ الشروط

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طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يستطيع المواطنون الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025، من خلال الخطوات الآتية:

ادخل إلى موقع وزارة العمل من خلال الضغط هـــــــنــــــــــــا.

اضغط على زر «العمالة غير المنتظمة» من القائمة الرئيسية.

أدخل رقمك القومي وتاريخ ميلادك ورقم الهاتف المحمول بدقة.

اضغط على أيقونة «استعلام» وسيظهر لك حالة الطلب، إذا تم قبول الطلب، أو إذا كان قيد المراجعة، أو تم رفضه مع بيان السبب.

شروط الاشتراك في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وضعت وزارة العمل مجموعة من المعايير يتعين توافرها لدى المواطن المستحق لضمان الحصول على الدعم المالي بصورة عادلة ومنظمة:

  • أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية
  • ألا يكون لديه عمل ثابت أو راتب شهري منتظم
  • أن يكون مقيم داخل جمهورية مصر العربية على نحوٍ دائم
  • ألا يكون مسجلا في وظيفة حكومية أو خاصة يتقاضى منها راتب أساسي
  • أن يتراوح عمره بين واحد وعشرين سنة وستين سنة
  • ألا يكون قد حصل على دعم مماثل من قبل من أي جهة حكومية
  • أن يقدم صورة شخصية وبطاقة رقم قومي سارية
رابط الاشتراك في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 .. اقرأ الشروط

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 عدة شرائح من المجتمع، منها: 

  • العمالة اليومية غير المؤمن عليهم.
  • الحرفيون مثل «الميكانيكيين والنجارين».
  • سائقو المركبات غير المسجلين في التأمين.
  • الباعة الجائلون وصغار التجار.
  • العاملون المتضررون من ظروف اقتصادية طارئة.
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