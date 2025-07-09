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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرح شعبان تعود إلى علي غزلان بعد الطلاق: “ابني كان السبب وأدركنا أخطاءنا”

فرح شعبان
فرح شعبان
يارا أمين

كشف صانع المحتوى والدكتور علي غزلان، عن تفاصيل عودته إلى زوجته فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، وكان الخبر بمثابة مفاجأة لمتابعيهما، وكان هذا الخبر بعد فترة من الانفصال دامت عدة أشهر. 

وصرحت فرح شعبان بعدة تصريحات للمرة الأولى عن أسباب طلاقها من علي غزلان ، والرجوع، خلال ظهورها الأخير في برنامج “هي وبس” مع الإعلامية رضوى الشربيني.

وكشفت فرح شعبان عن السبب الرئيسي للرجوع وهو ابنهما “رحيم” مؤكدة أن مشاعر الأمومة والحنين إلى العائلة دفعتها للتفكير مجددًا في لمّ الشمل، وأضافت: “ابني محتاجنا سوا، وهو اللي خلاني أرجع أفكر بعقل وهدوء في العلاقة”.

كما أكدت فرح شعبان على مرحلة النضج بعد الانفصال، حيث أوضحت أن فترة الطلاق كانت كاشفة للطرفين، حيث مرّ كل منهما بتجربة جعلته يدرك أخطاءه ويعيد ترتيب أولوياته. 

وأكدت فرح شعبان أن الرجوع  لم يكن قرارًا سريعًا، بل جاء بعد تفكير عميق ونقاشات ناضجة.

 

عمرة غيرت حياة علي غزلان وفرح شعبان 

كما قال علي غزلان في تصريحات لاحقة له، بإنه قرر السفر إلى العمرة بعد الانفصال مباشرة، وهناك بدأ يفكر في إعادة بناء العلاقة، قائلاً: “مفيش حد بيتغير في يوم وليلة… بس دايمًا في فرصة نبدأ من جديد".

فرح شعبان تكشف أسباب الانفصال عن علي غزلان 

اعترفت فرح شعبان، أن الطهي والضغوط اليومية ، كانوا من الأسباب الثانوية التي أثّرت على العلاقة، وكان عدم إتقانها الطهي، سبب في  توترها في بداية الزواج، وقالت: “ما بعرفش أطبخ وده كان بيضغطني… بس دي مش أسباب حقيقية للانفصال لما تبصي للصورة كاملة”. 

وأكدت على عدم وجود خيانة ولا حتى خيانة للنفس، بل كان بسبب تدخلات خارجية وسوء فهم بعض الأمور البسيطة، مشيرة إلى أن المشاكل اليومية تفاقمت بسبب عدم وجود مساحة للحوار في وقتها.

 

عودة فرح شعبان وعلي غزلان محاولة ناضجة

وتعتبر العودة بين فرح شعبان وعلي غزلان لم تكن مجرد خطوة عاطفية، بل كانت محاولة ناضجة لإنقاذ أسرة صغيرة بدأت بكلمة حب، وعاد لها الاتزان بكلمة “مسامحة”. وأثبت الثنائي أن الحب وحده لا يكفي، بل النضج والمسؤولية هما أساس كل علاقة ناجحة.

علي غزلان فرح شعبان الانفصال الطلاق برنامج “هي وبس” رضوى الشربيني

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