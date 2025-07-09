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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«مستقبل وطن»: الدولة تتحرك سريعًا بتوجيهات الرئيس السيسي لمواجهة أي قصور في البنية التحتية الرقمية

هاني عبدالسميع
هاني عبدالسميع
حسن رضوان

أشاد هاني عبدالسميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتوجيهات العاجلة والصارمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل لجنة متخصصة على أعلى مستوى للوقوف على أسباب اندلاع الحريق في مبنى سنترال رمسيس، مؤكدًا أن هذا التوجيه يأتي في إطار منهج القيادة السياسية الذي يقوم على الشفافية والمحاسبة دون استثناء.

وأوضح ”عبدالسميع“ في بيان اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية لا تتهاون في مواجهة الأزمات المفاجئة، بل تتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم والسرعة، مشيرًا إلى أن سرعة تدخل الأجهزة التنفيذية وفرق الحماية المدنية، كان له دور محوري في احتواء الحريق ومنع امتداده، مما جنبنا كارثة كبرى.

وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة بالحادث، سواء فيما يخص إعادة الخدمة للمواطنين أو تطوير البنية التحتية الرقمية، يعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو مستقبل رقمي آمن ومستقر، مشددًا على أن الحكومة مطالَبة الآن بالتحرك بنفس السرعة والتناغم، لتقديم تقرير مفصل عن الحادث وأسبابه، وتحديد أوجه القصور إن وجدت.

ودعا القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى مراجعة شاملة للبنية التحتية التكنولوجية على مستوى الجمهورية، لا سيما المرافق الحيوية التي تُعد بمثابة شرايين أساسية للدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي الذي تقوده مصر بقيادة الرئيس السيسي لن يكتمل دون بنية آمنة ومستدامة، قادرة على مواجهة أي طارئ.

واختتم هاني عبدالسميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» يقف داعمًا لكل جهد مخلص لحماية مقدرات الدولة، مطالبًا بضرورة استمرار خطة تحديث المرافق والبنية الرقمية، وتسريع وتيرة العمل في مشروعات "مصر الرقمية"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على الأمن القومي المعلوماتي.

هاني عبدالسميع الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة البحر الأحمر سنترال رمسيس مبنى سنترال رمسيس القيادة السياسية

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