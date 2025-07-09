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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد تطرح البوسترات الرسمية لمسلسل 220 يوم| صور

أبطال المسلسل
أبطال المسلسل
قسم الفن

طرحت منصة شاهد البوسترات الرسمية لمسلسل "٢٢٠ يوم" استعدادا لعرضه يوم ٣١ يوليو الجاري على تطبيق شاهد التابع لمجموعة قنوات mbc .

وبعد ساعات قليلة من طرح الإعلان الرسمي للمسلسل تصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي لانتظار الجمهور ثنائية كريم فهمي وصبا مبارك بعد غياب

تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل كمديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.

المسلسل مكون من ١٥ حلقة ومن بطولة كريم فهمي ،صبا مبارك ، حنان سليمان ،علي الطيب ،عايدة رياض ،يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان.


المسلسل من تأليف محمود زهران ،سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

شاهد 220 يوم كريم فهمي

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