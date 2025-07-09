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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: مزدوجو الجنسية يحق لهم الترشح في هذه الحالة!

المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
علي مكي

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن 4 قوائم انتخابية فقط تقدمت حتى الآن للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، موزعة على أربع دوائر انتخابية تشمل شرق وغرب الدلتا والصعيد، موضحًا، أن كل دائرة انتخابية تضم قائمة واحدة فقط، إلا أن ذلك لا يعني فوزها بالتزكية، حيث ينص القانون على ضرورة خضوع القائمة الوحيدة للانتخابات، وحصولها على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، حتى تُعلن فائزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات يبلغ نحو 69 مليون مواطن لهم حق التصويت بعد عمليات التحديث الأخيرة.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بتطبيق الشروط المنصوص عليها في القانون بشأن الترشح، والتي تشمل حسن السيرة والسمعة، وألا يقل سن المترشح عن 35 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، مع تقديم ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بالإضافة إلى إقرار الذمة المالية، وإثبات القيد في قاعدة بيانات الناخبين.

وأكد المستشار بنداري أن القانون يجيز ترشح مزدوجي الجنسية، طالما أن الجنسية المصرية لم تُسحب منهم، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين يتوجهون بأسئلة من هذا النوع إلى الهيئة، لا سيما من الشباب، وهو ما يعكس أهمية نشر الثقافة الانتخابية والتوعية القانونية بشكل مبسط وواضح، مشددًا على أن الهيئة تعمل على توضيح كافة الحقوق والضوابط لكافة الفئات المجتمعية.

الوطنية للانتخابات خالد أبو بكر مجلس الشيوخ

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