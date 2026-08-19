النفط يرتفع للجلسة الرابعة مع تضارب المواقف بشأن فتح مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات اليوم (الأربعاء) ، مع تقييم المستثمرين رسائل متضاربة صادرة من طهران وواشنطن بشأن ما إذا كان مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة السفن.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 69 سنتًا، أو 0.8%، إلى 91.71 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 76 سنتًا، أو 0.9%، إلى 85.70 دولار للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة للخامين الثلاثاء عند أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لا توجد محادثات جارية مع إيران، وأصر على أن مضيق هرمز مفتوح، في تناقض مع تأكيد إيران أن الممر المائي الحيوي لا يزال مغلقًا أمام حركة الشحن.

وانتهى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار امس الاول الإثنين، وقال مسؤول إيراني كبير إن بلاده تتحرك نحو موقف أكثر هجومية بسبب الجمود الدبلوماسي، رغم عدم ورود تقارير عن وقوع ضربات جديدة من أي من الجانبين الثلاثاء.

وقالت جون جوه، كبيرة محللي سوق النفط لدى شركة سبارتا كوموديتيز، في إشارة إلى مضيقي هرمز وباب المندب: «مخاطر الشحن تتزايد مجددًا، مع استمرار الهجمات من إيران والحوثيين في كلا الممرين البحريين الرئيسيين، وهو ما يبقي أسعار النفط مدعومة على المدى القريب».

وأظهرت البيانات تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز الأربعاء، مع تجنب معظم مالكي السفن المرور عبر الممر المائي الحيوي، في ظل غياب إشارات واضحة بشأن إعادة فتحه بعد إغلاقه.

وأضافت جوه: «لكن منتجي الخليج يبحثون عن طرق تصدير بديلة لإخراج النفط إلى خليج عمان. وإذا أمكن استمرار ذلك، فقد يساعد على زيادة الإنتاج المتوقف لدى هذين المنتجين».

وفي العراق، وافق مجلس الوزراء على آليات لتصدير الخام العراقي من خلال شركات دولية ومحلية متخصصة، وعبر عدة منافذ تصدير، بهدف تجنب المرور عبر مضيق هرمز، وفقًا لما أعلنته الحكومة امس الثلاثاء.

وستستمر العقود المبرمة بموجب الآلية الجديدة لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر، وفقًا لبيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء.

كما أوقفت شركتان صينيتان كبيرتان في مجال الشحن إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب بسبب الصراع في الشرق الأوسط، واتجهتا بدلًا من ذلك إلى تحميل شحنات النفط خارج منطقة الخليج.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والمقطرات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر في السوق نقلت بيانات معهد البترول الأمريكي.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم ويتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم انخفاض مخزونات الخام بنحو 600,000 برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس.