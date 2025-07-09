مستقبل وطن بالعلمين: العمل السياسي مسؤولية والحزب هو الأقرب للمصريين بجميع المحافظات

قال الشيخ عطية فضل عبد الرازق، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة العلمين، إن العمل السياسي في مصر يحتاج إلى خطاب أقرب للناس مؤكدًا أن تجربته الحزبية طوال السنوات الماضية كانت نابعة من قناعة راسخة بأن السياسة ليست سلطة وإنما مسؤولية، تبدأ من احترام الناس والإنصات لهم، لا الاكتفاء بالحديث عنهم.

وأضاف: “نحن لسنا أوصياء على أحلام الناس، نحن خُدّام لهذه الأحلام، وعندما ننسى ذلك تبدأ السياسة في التحوّل لمجرد مناصب وألقاب”.

وأوضح أمين مستقبل وطن بالعلمين أن الحزب يسعى جاهدًا لأن يكون موجودًا على الأرض في كل لحظة، من خلال المبادرات الاجتماعية والتفاعل المباشر مع المواطنين، لأن الناس لم تعد تقبل بـ”الكلام من فوق”، بل تريد من يشعر بها ويمشي في نفس الشارع الذي تمشي فيه.

وشدّد “عبد الرازق” على أن الوعي السياسي الحقيقي لا يُقاس بعدد المؤتمرات، بل بقدرة السياسي على تبسيط القضايا وطرح الحلول الممكنة، بعيدًا عن التزييف أو التجميل، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تتطلب سياسيين لا يُجيدون فقط الظهور الإعلامي، بل يتحركون وسط الناس، يستمعون أكثر مما يتحدثون.

وأكد أن حزب مستقبل وطن يعي جيدًا أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة تستدعي من الجميع خطابًا مسؤولًا لا شعبويًا، مشيرًا إلى أن الحزب يقف في صف الدولة لكنه لا يغفل عن مسؤولياته في النقد البنّاء والتقييم الواقعي للأداء.

واختتم قائلًا:" إذا أردنا أن نُعيد ثقة الناس في السياسة، فعلينا أن نُعيد أولًا احترامنا للناس، ونؤمن بأن السياسة ليست مهنة للوجاهة، بل عهدٌ مع الضمير والتاريخ”.