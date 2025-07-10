وداعا.. لقاء سويدان تنعى المخرج سامح عبد العزيز

نعت الفنانة لقاء سويدان المخرج سامح عبد العزيز بعد رحيله صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

وقالت الفنانة لقاء سويدان، في تصريحات خاصة لصدى البلد "وداعاً المخرج سامح عبد العزيز القدير إنا لله و إنا اليه راجعون، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب، مخرج قدير.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية، والدكتور أشرف زكي ، صباح اليوم الخميس، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه إنستجرام "خبر وفاة المخرج المصري: " البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال المخرج سامح عبدالعزيز فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، وزينة، ونسرين أمين، وباسم سمرة، وخالد الصاوي، وأحمد الرافعي.