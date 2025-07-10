منة حسين فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة باللون الأزرق

في أحدث ظهور لها، خطفت منة حسين فهمي الأنظار بإطلالة أنيقة ولافتة خلال إحدى السهرات الصيفية، حيث تألقت بفستان أزرق ساحر أبرز أنوثتها وذوقها العصري في اختيار الأزياء.

الفستان جاء بقصة ضيقة تبرز تفاصيل القوام، وبفتحة جانبية عند الخصر تضيف لمسة جريئة ومواكبة لصيحات الموضة.

التصميم تميّز بأكمام منسدلة تبرز الكتفين، مع قصة ملتفة عند منطقة البطن تضفي حيوية وأناقة على الإطلالة.

اللون الأزرق اللامع أضاف سحرًا خاصًا لبشرتها البرونزية، في تناغم مثالي مع أجواء الصيف.

أكملت منة إطلالتها بمروحة يدوية متعددة الألوان تحمل، ما أضفى لمسة مرحة وعصرية على مظهرها، إلى جانب مجوهرات ناعمة تضمنت خاتمًا مرصعًا وسوارًا بسيطًا.

تسريحة شعرها الأشقر المنسدل بحرية، والمكياج الطبيعي الذي ركز على إبراز شفاهها بلون أحمر لافت، أكملا اللوك بأسلوب جذاب وأنثوي.

إطلالة منة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بجمالها وحضورها اللافت، مؤكدين أنها تزداد تألقًا مع كل ظهور.