كان صديق جدع ومرح ..هشام ماجد ينعي سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة

نعى الفنان هشام ماجد المخرج الراحل سامح عبد العزيز ، الذى توفى صباح اليوم الخميس أثر وعكة صحية.

وكتب هشام ماجد عبر فيسبوك:البقاء لله فى المخرج الصديق سامح عبد العزيز، كان صديق جدع ومرح وكل الناس بتحبه، ربنا يرحمه ويغفر له و يصبر أهله، الرجاء قراءة الفاتحة".



وكان قد أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز آخر اعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.