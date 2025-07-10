دمر حياة صغيرته .. القبض على صاحب مقهى تعدى على ابنته بالمنيرة الغربية

شهدت منطقة المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة جريمة مخزية بطلها صاحب مقهى تعدى جنسـ.ـيا على ابنته القاصر أثناء تواجدها بمفردها معه داخل الشقة، نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على المتهم.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من ربة منزل برفقتها ابنتها 17 عام تتضرر فيه من طليقها صاحب مقهى والد ابنتها وتفيد بتعديه جنسيا على ابنته وقامت الفتاة بإبلاغ والدتها التي اصطحبتها إلى القسم للابلاغ عنه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.