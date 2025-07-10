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خناقة عائلية انتهت بجريمة.. تاجر خردة ينهي حياة زوجته في الوراق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خناقة عائلية انتهت بجريمة.. تاجر خردة ينهي حياة زوجته في الوراق

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

حلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنطقة الوراق حيث تبين أن زوجها انهال عليها ضربا حتى الموت ثم تركها فور اكتشافه وفاتها وفر هاربا واكتشف شقيقها جثتها فأبلغ رجال الشرطة. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل سيدة داخل مسكنها في الجيزة، ووجه شقيق المجني عليها اتهاما لزوجها بارتكاب الجريمة، انتقلت قوة أمن من قسم شرطة الوراق إلى مسرح الجريمة وبإجراء التحريات اللازمة ومشاهدة كاميرات المراقبة في محيط المنزل وسماع أقوال عدد من الجيران تبين صحة اتهام شقيق المجني عليها وأن الزوج وراء ارتكاب الجريمة وإنهاء حياة زوجته. 

وذكر عدد من الجيران أنهم سمعوا صرخات الزوجة ثم صمتها تماما ومغادرة الزوج الشقة مسرعا، وأضاف الجيران أن الخلافات كانت دائمة بين الزوجين وكانوا يستمعون لشجاراتهم دائما. 

ترأس المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض على الزوج المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية بينهما حيث نشبت بينهما مشاجرة أدت لقيامه بالتعدي عليها بالضرب حتى فوجيء بسكون جسدها تماما بين يديه فهرب من المنزل قبل اكتساف أمره. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

خناقة زوجية جريمة الوراق جثة سيدة

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