قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش قادر أستوعب .. زيزو يوجة رسالة غاضبة للجماهير لهذا السبب
هدنة غزة على الطاولة.. ومفاعل إيران في الحسابات
جيش الاحتلال يهاجم مقرات لحزب الله جنوب لبنان
رابط التقديم في مدارس المتفوقين stem والأوراق المطلوبة
الفرق بين فولفو XC90 وهيونداي سانتافي 2025
صفقة على وشك الحسم| الزمالك يقترب من ضم نجم البنك الأهلي.. خاص
وزير التعليم: تم بذل جهودا عظيمة لخروج امتحانات الثانوية العامة بأفضل صورة
صلاح مصدق يقترب من الرحيل.. الزمالك يبحث عن "الشيبي الجديد" لدعم الجبهة اليمنى
صراع على جوهرة الوسط.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم حامد حمدان وسط منافسة ثلاثية
وسط حالة من السعادة| طلاب الثانوية العامة يحتفلون لانتهاء الامتحانات.. شاهد
لطلاب الثانوية 2025 .. قائمة الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات
وزير الإسكان يتابع موقف عدد من مشروعات مرافق مياه الشرب بالمدن الجديدة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يدين حملة فوكس ضد الحجاب ويشيد بموقف الحكومة الإسبانية

مرصد الأزهر يدين حملة "فوكس" ضد الحجاب
مرصد الأزهر يدين حملة "فوكس" ضد الحجاب
شيماء جمال

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الحملة الممنهجة التي يقودها حزب "فوكس" اليميني المتطرف في إسبانيا ضد الحجاب والتعليم الإسلامي، محذرًا من خطورة المقترحات التشريعية التي تستهدف الحريات الدينية والثقافية للمسلمين، وتهدد النسيج الاجتماعي الإسباني.

جاء ذلك في مقال نشرته وحدة رصد اللغة الإسبانية تعقيبًا على تصاعد خطاب الكراهية والتمييز الذي يتبناه حزب "فوكس"، وترجمته إلى مقترحات تشريعية قُدمت في برلماني مدريد وأندلوسيا خلال يونيو 2025. وتدعو هذه المقترحات إلى حظر الحجاب في جميع الأماكن والمباني العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، تحت ذريعة حماية "الهوية الوطنية" و"القيم الإسبانية".

وأكد المرصد أن هذه المقترحات لا تستند إلى أي وقائع ملموسة، بل تأتي في إطار خطاب أيديولوجي إقصائي يرفض التنوع الثقافي والديني، ويصور التعددية تهديدًا، وحرية المعتقد عدوًا خفيًا. ولفت إلى أن الحزب يستغل قضية الحجاب والمرأة المسلمة كساحة للصراع الأيديولوجي، متجاهلًا أن الحجاب خيار شخصي نابع من قناعة دينية.

محاولة "أسلمة" المجتمع الإسباني

 

وأشار مرصد الأزهر إلى أن هذه الحملات تترافق مع خطاب علني يتهم المسلمين بمحاولة "أسلمة" المجتمع الإسباني، ويختزل التعددية الدينية والثقافية في صورة تهديد وهمي. كما ندد بادعاءات "فوكس" حول وجود "دعوات جهادية" في المحتوى التعليمي الإسلامي، وهي اتهامات لم تُدعم بأي دليل، وتهدف إلى خلق "عدو داخلي" وتحريض الرأي العام.

وفي هذا السياق، أشاد المرصد بموقف الحكومة الإسبانية، ممثلة في وزيرة التعليم بيلار أليجريا، التي رفضت مثل هذه "الترهات"، وأكدت أن حزب "فوكس" يروج لأكاذيب هدفها إثارة الكراهية والانقسام، مشددة على التزام إسبانيا بقيم التعددية واحترام الحريات.

وشدد مرصد الأزهر على أن سياسات الإقصاء لن تبني وطنًا موحدًا، بل ستزرع الانقسام وتقوض أسس التعددية، مؤكدًا أن احترام التنوع الديني والثقافي هو عماد المجتمعات الديمقراطية الحديثة. وحذر من أن المساس بحرية المعتقد والهوية الدينية – تحت أي ذريعة – يمثل انحدارًا خطيرًا نحو الإقصاء المجتمعي والعنف الرمزي، داعيًا مؤسسات الدولة الإسبانية والمجتمع المدني إلى الوقوف بحزم في مواجهة هذه التوجهات المتطرفة، والعمل على حماية نسيج المجتمع من التطرف السياسي، مؤكدًا أن التعايش لا يُبنى بالخوف والتحريض، بل بالحوار، والانفتاح، والاحترام المتبادل.

مرصد الأزهر الحجاب حملة فوكس ضد الحجاب الحكومة الإسبانية لمكافحة التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

ترشيحاتنا

أحد الأجهزة التشخيصية

أجهزة تشخيصية متطورة بمستشفى الدعاة تحت إشراف الأوقاف

الطلاق

الإفتاء: لا يجوز شرعًا حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاق

اللاعب إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن

هل يجوز الدعوة على أبنائي بعد تسببهم في حبسي .. رد من الأزهر حول طلب إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

حذف صفحة براند مها الصغير

مها الصغير تحذف صفحة البراند بعد اتهامات بالسطو على لوحات وتصميمات

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد