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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعرف على "أفضل شركة طيران في أوروبا" للمرة العاشرة

افضل شركة طيران
افضل شركة طيران
أحمد عبد القوى

 أكدت الخطوط الجوية التركية ريادتها في قطاع الطيران بحصولها للمرة العاشرة على جائزة "أفضل شركة طيران في أوروبا" ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2025. وأُقيم حفل تكريم الفائزين في متحف الطيران والفضاء بباريس في 17 يونيو.

كما فازت الخطوط التركية بجائزة "أفضل شركة طيران في جنوب أوروبا"، إلى جانب جوائز مرموقة أخرى مثل "أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال"، و"أفضل درجة رجال أعمال في أوروبا وجنوب أوروبا"، و"أفضل درجة اقتصادية في أوروبا". تعكس هذه الجوائز التزام الشركة بتقديم تجربة سفر متميزة في جميع درجات الخدمة، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع الطيران العالمي.

تُمنح هذه الجوائز بناءً على آراء ملايين المسافرين الدوليين، مما يُظهر رضا الركاب عن جودة الخدمة الرفيعة التي تقدمها الشركة، بما في ذلك تجارب الطعام الفريدة بالتعاون مع "تركيش دو أند كو".

وفي هذا السياق، صرح أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة، بأن هذه الإنجازات تُعد مصدر فخر لعائلة الخطوط الجوية التركية، مؤكداً استمرار الشركة في تقديم تجربة سفر استثنائية مستوحاة من تقاليد الضيافة التركية.

من جهته، أشاد إدوارد بلايستد، الرئيس التنفيذي لسكاي تراكس، بالتزام الشركة بتقديم خدمات عالمية المستوى، مما يعزز مكانتها كناقل رائد في المنطقة والعالم.

طيران خطوط تركية

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