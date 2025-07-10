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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هدايا وفرحة الغرباوية مع أبنائهم لانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة..فيديو وصور

فرحة طلاب وطالبات الثانوية العامة بالغربية
فرحة طلاب وطالبات الثانوية العامة بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت مدارس لجان امتحانات الثانويه العامه في محافظة الغربية اليوم استمرار حالة من السعادة والبهجة بين صفوف الأسر والعائلات الذين حرصوا علي تقديم بوكيهات الورد والحلوي وإطلاق الزغاريد للتهنئة أبنائهم من الطلاب والطالبات بمناسبة انتهاء ماراثون امتحانات الثانويه العامه لسنة 2025م _2026م .

فرحة انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 

كما انتظمت لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة  فى يومها الأخير، داخل 114 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة ، فى مواد  الأحياء لشعبة العلوم للنظامين القديم والجديد، والرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات للنظامين القديم والجديد، والإحصاء للشعبة الأدبية للنظام الجديد،  والفلسفة والمنطقة للشعبة الأدبية للنظام القديم.

دعم الأسر والعائلات 


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية قد أكد رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها الصحة، الكهرباء، والإسعاف، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة. ومنع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

توجيهات بمنع الباعة الجائلين 

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع إدارات المرور، لتيسير حركة الوصول ومنع التكدس أمام اللجان، وتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات.

تفعيل غرف العمليات والطوارىء 


كما شدد المحافظ، على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بالغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية والمراكز والمدن، لرصد ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ أو معوقات، بما يضمن الحفاظ على انضباط العملية الامتحانية وسلامة الطلاب والعاملين بها.

تشكيل لجان ثلاثية 


وأضاف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن خطة المديرية تضمنت تشكيل اللجنة الثلاثية للامتحانات وغرف عمليات، وتعليق اللافتات الإرشادية بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان وكذا السماعات أو الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية حديثة ، تنفيذًا لتعليمات الوزارة، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

فرحة انتهاء ماراثون الثانوية العامة الغربية بوكيهات زغاريد طلاب وطالبات

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