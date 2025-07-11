تحديد مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على «أفشة».. الأربعاء

تحدد محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الأربعاء المقبل 16 يوليو 2025، مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادى الأهلى محمد مجدى " أفشة"، بنظر معارضته على الحكم بحبسه 3 سنوات، ويصبح رجل الأعمال المتهم أمام ثلاث سيناريوهات قضائية.

- قبول المعارضة وتخفيف الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات.

- قبول المعارضة وإلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.

- رفض المعارضة وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات.

وكانت قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، 3 سنوات.

محامي رجل الأعمال كشف أنه سيتقدم بالتظلم على الحكم الصادر ضد المتهم، موضحا أنه سيقدم مستندات جديدة أمام محكمة الجنح خلال تقدمه بالتظلم على تأييد حكم حبس موكله 3 سنوات.

المحكمة كانت أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهم بعد تقديم طلب من قبل دفاعه ليتمكن من إحضار الشيك المتنازع عليه مع لاعب الأهلي، لكن المتهم لم يقدم الشيك للمحكمة في جلستين متتاليتين، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها بحبسه 3 سنوات.

وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" 3 سنوات.

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل بقيمة 13 مليون جنيه، لمحكمة الجنح وتحديد حلسة 1 فبراير الماضي لنظر أولى الجلسات.

التحريات كشفت أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوفي بوعده ورفض أيضا رد الشيك،ك.

"أفشة" قال خلال التحقيقات إنه قام بتحرير شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل للمتهم لجلب سيارة من الخارج له، وقدم ما يثبت ذلك أمام النيابة، إلا أن المتهم لم يوفي بوعده ورفض رد الشيك إلى لاعب الأهلي، فقام بتحرير محضر ضده للحفاظ على حقه.

وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.