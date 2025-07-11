قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك
ريبيرو يحسم أمر العائدين من الإعارة إلى الأهلي قبل معسكر تونس
السيطرة على حريق في مصنع كيما بأسوان
يونيسف: القانون الدولي يُنتهك بالكامل في غزة على يد إسرائيل
نتنياهو: نقترب من اتفاق تهدئة مؤقتة في غزة يتضمن الإفراج عن رهائن
سنة تجعل قدميك ثابتة على الصراط يوم القيامة.. اغتنمها يوم الجمعة
آمال ماهر: غيابي كان في مصلحتي.. والموسيقى طريقتي للتعبير عن نفسي
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد المدفعية الساحلية في حزب الله
السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
الأهلي يقرر تعديل عقد إمام عاشور.. والخطيب يضغط بقوة لضم مصطفى محمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحديد مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على «أفشة».. الأربعاء

تحديد مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على «أفشة»
تحديد مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على «أفشة»
إسلام دياب

تحدد محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الأربعاء المقبل 16 يوليو 2025، مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادى الأهلى محمد مجدى " أفشة"، بنظر معارضته على الحكم  بحبسه 3 سنوات، ويصبح رجل الأعمال المتهم أمام ثلاث سيناريوهات قضائية.

- قبول المعارضة وتخفيف الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات.

- قبول المعارضة وإلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.

- رفض المعارضة وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات.

وكانت قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، 3 سنوات.

محامي رجل الأعمال كشف أنه سيتقدم بالتظلم على الحكم الصادر ضد المتهم، موضحا أنه سيقدم مستندات جديدة أمام محكمة الجنح خلال تقدمه بالتظلم على تأييد حكم حبس موكله 3 سنوات.

المحكمة كانت أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهم بعد تقديم طلب من قبل دفاعه ليتمكن من إحضار الشيك المتنازع عليه مع لاعب الأهلي، لكن المتهم لم يقدم الشيك للمحكمة في جلستين متتاليتين، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها بحبسه 3 سنوات.

وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" 3 سنوات.

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل بقيمة 13 مليون جنيه، لمحكمة الجنح وتحديد حلسة 1 فبراير الماضي لنظر أولى الجلسات.

التحريات كشفت أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوفي بوعده ورفض أيضا رد الشيك،ك.

"أفشة" قال خلال التحقيقات إنه قام بتحرير شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل للمتهم لجلب سيارة من الخارج له، وقدم ما يثبت ذلك أمام النيابة، إلا أن المتهم لم يوفي بوعده ورفض رد الشيك إلى لاعب الأهلي، فقام بتحرير محضر ضده للحفاظ على حقه.

وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.

محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة رجل الأعمال نصب النصب على لاعب النادى الأهلى محمد مجدى أفشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق سنترال رمسيس

تجدد النيران في مبنى سنترال رمسيس

مفاجأة سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

سنترال رمسيس

الإتصالات: تعويض المستخدمين 10جيجا للإنترنت الأرضي و5 للمحمول بعد حادث سنترال رمسيس

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

جهاز الاتصالات

10 جيجا إنترنت مجاني.. القومي لتنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتعويض العملاء

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

الربا

لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب

الدعاء

دعاء لمن بلغ سن الـ40 ورد فى سورة الأحقاف.. من المهم ترديده

مفتي الجمهورية: يجب أن تعمل مؤسسات الدولة كافة في إطار خطة موحدة لتحصين عقول الشباب من الأخطار الفكرية

مفتي الجمهورية: مؤسسات الدولة عليها العمل في إطار خطة موحدة لتحصين عقول الشباب

بالصور

عمرو دياب يحيي حفلا ضخما في جدة.. ويفاجئ الجمهور بأغاني ألبوم ابتدينا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

حيل لن تتوقعها لزيادة ذكاء الأطفال .. 17 طريقة مختلفة

ذكاء الاطفال
ذكاء الاطفال
ذكاء الاطفال

اللقطات الأولى لتجدد النيران في المبنى الخلفي لـ سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

تظهر فى قدميك أولا .. علامات غامضة تكشف الإصابة بتليف الكبد

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد

فيديو

على غزلان وفرح شعبان

ابننا هو اللي جمعنا.. عودة فرح شعبان وعلي غزلان

كوبري أكتوبر لشارع رمسيس

فتح شارع رمسيس أمام حركة السيارات بعد إخماد حريق سنترال رمسيس| فيديو

الحسن عادل وإسلام شيندي

بعد يومين من طرحها .. "أعوذ بالله من عنيكم" للحسن عادل وشيندي تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

عادل إمام

أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد