واقعة تليفونات داخل لجنة ثانوية عامة بسوهاج.. وتحقيقات موسعة تشمل الأمن والملاحظين

شهدت لجنة رقم 17 بمدرسة قدري المشنب الثانوية التابعة لإدارة أخميم التعليمية بمحافظة سوهاج، واقعة مثيرة تزامنت مع اليوم الأخير لامتحانات الثانوية العامة، حيث تم ضبط ثلاثة هواتف محمولة بحوزة عدد من الطلاب داخل اللجنة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير إدارة أخميم التعليمية إخطارًا عاجلًا بوجود تليفونات داخل اللجنة، وعلى الفور توجه إلى المدرسة، حيث تمكن من ضبط الهواتف الثلاثة داخل اللجنة المذكورة.

وتم التحقيق في الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن تحرير محضر رسمي لطالبة واحدة، بعد التأكد من خلال كاميرات المراقبة أنه تم ضبط الهاتف بحوزتها في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، عقب تسليم أسئلة الامتحان، فيما تم ضبط الهاتفين الآخرين في الساعة 9:12 قبل توزيع الأسئلة.

وعلى خلفية الواقعة، شكلت مديرية التربية والتعليم بسوهاج لجنة للتحقيق مع عدد من المسؤولين داخل اللجنة، شملت أفراد الأمن على بوابات المدرسةورئيس الدور، والملاحظين داخل اللجنة رقم 17، وذلك للوقوف على ملابسات دخول الهواتف المحمولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.