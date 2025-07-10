الاحتلال: قواتنا وأفراد الأمن أطلقوا النار على المهاجمين وقتلوهما

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "جيش الاحتلال" أن قواتنا وأفراد الأمن أطلقوا النار على المهاجمين وقتلوهما.

أزمة انقطاع الكهرباء

وقال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الخدمة الطبية في ظل غياب الكهرباء تصبح شبه مستحيلة، موضحًا أن المستشفى يعتمد كليًا على المولدات الكهربائية، وأن توقفها يعني تهديد حياة المرضى، لعدم قدرة الأجهزة الطبية على العمل، خصوصًا في الأقسام الحساسة.

وأكد الدقران في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الوضع الخطير لا يقتصر على مستشفى شهداء الأقصى، بل يشمل أيضًا مستشفيي الشفاء بغزة وناصر بخان يونس، وهي المستشفيات المركزية الثلاث التي تستقبل أغلب المصابين، موضحًا أن توقف هذه المنشآت الصحية يعني انهيارًا كاملًا للمنظومة الصحية في غزة، وما يشبه حكمًا جماعيًا بالإعدام للمرضى.

وتحدث الدقران عن تعمد الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، من خلال ادعاء أن أماكن تخزين الوقود تقع ضمن ما يسميه "المناطق الحمراء"، مما يمنع المنظمات الدولية من الوصول إليها.

وأضاف أن الاحتلال منذ بداية عدوانه على القطاع، أغلق المعابر بشكل كامل، ويمنع دخول الأدوية والمساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الآلية الوحيدة التي يُسمح من خلالها حاليًا بإدخال المساعدات تمر عبر ما يُسمى بـ"المراكز الأمريكية للمساعدات"، والتي وصفها بأنها مصائد للموت، حيث تجاوز عدد الشهداء الذين سقطوا قربها 800 شهيد، إضافة إلى أكثر من 6000 إصابة.

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