ليفربول يقتحم سباق ضم نجم ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، دخول البرازيلي ردوريجو جوس، لاعب ريال مدريد، قائمة اهتمامات ليفربول الإنجليزي، لضمه الصيف الحالي.

ووفقًا لما أفاد به الصحفي البلجيكي ساشا تافولييري، يدرس نادي ليفربول خيار التعاقد مع رودريجو، حيث يفضل النجم البرازيلي الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على الذهاب إلى الدوري السعودي، وقد ينضم نادي شمال إنجلترا إلى آرسنال في سباق التعاقد معه.

التفاوض مع رودريجو مرهون برحيل دياز



وأضاف: "حتى الآن، لا توجد اتصالات أو مفاوضات رسمية، لكن داخل ليفربول بدأوا يرون في رودريجو خيارًا جادًا لضمه هذا الصيف، كل ذلك سيكون مرهونًا برحيل لويس دياز".

وتقلص دور رودريجو في ريال مدريد، منذ تعاقد النادي الإسباني مع الفرنسي كيليان مبابي، الصيف الماضي.

ويرتبط المهاجم البرازيلي بعقد مع ريال مدريد حتى 2028، وتٌقدر قيمته التسوقية بـ90 مليون يورو.

