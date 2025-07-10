السيطرة على حريق شب فى مصنع سناكس أطفال بالقليوبية.. صور

نجحنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق بمصنع سناكس للاطفال بدائرة مركز شرطة بنها، دون وقوع ثمة اصابات او خسائر في الارواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من العقيد مصطفي صابر رئيس قسم الإطفاء يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ من أحد الأهالى بنشوب حريق بمصنع سناكس للاطفال بدائرة مركز بنها - خط ١٢- عزبه ابوجرف - بجوار مصنع الفتح للحلاوة.



وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد احمد حامد والنقيب محمد رجب والنقيب نبيل مصلح والنقيب عمرو انور، والرائد ايمن عبدالله القول الأمني بمركز بنها وتم الدفع 3 سيارة إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق دون وقوع ثمة اصابات او خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الاولية نشوب الحريق بعقار مكون ارضي و 2 طابق علوي علي مساحه ٣٠٠ متر مستغل كمصنع تعبئه وتغليف الصناعات الغذائية، وتبين نشوب الحريق بالدور الثالث مستغل كمخزن لهوالك الكرتون والحريق علي مساحة ٥٠م من إجمالي ٣٠٠م، وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وحصر كافة الخسائر والتلفيات.