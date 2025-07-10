علاء شلبي: مصر قبلت لأول مرة التوصية المتعلقة بالنظر في تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام

أكد المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه سعداء أن مصر قبلت لأول مرة التوصية المتعلقة بالنظر في تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أتلك التوصية مرهونة بالظروف السياسية والأمنية والثقافية والإجتماعية.

وقال علاء شلبي، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن حكم الإعدام يتم حكمه على القضايا القتل العمد، ولكن يتم حكم الإعدام بناءا على رأي المفتي.

وتابع رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك إرادة سياسية واضحة في مصر لدفع ملف حقوق الإنسان نحو التقدم، مؤكدا أن قاعلام الأن أصبح في وضع صعب بعد الحرب في غزة وأوكرانيا، ةوما يدور في عدد من دول الشرق الوسط، ويتم انتهاك حقوق الانسان.