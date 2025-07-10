لخدمة المواطنين.. تشغيل أعمال تطوير كوبري مشاة وابور الثلج بمدينة بنها

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال رفع كفاءة وتطوير كوبري المشاة الكهربائي "وابور الثلج" بمدينة بنها، مؤكدًا على ضرورة دفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت لتسليم الكوبري لخدمة المواطنين.



ويأتي هذا المشروع الحيوي استجابة للحاجة الماسة لتطوير الكوبري الذي يخدم منطقة حيوية ويستخدمه آلاف المواطنين يوميًا. ويشمل نطاق الأعمال معالجة الصدأ الظاهر بحديد الكوبري والأرضيات، وتطبيق دهانات مقاومة للعوامل الجوية لضمان استدامته.

كما يتضمن المشروع إنشاء نظام حديث لتصريف مياه الأمطار، وتجديد شامل لأنظمة الإنارة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة ونظام إنذار للحريق لتعزيز السلامة العامة، كما يتضمن المشروع أيضًا عمل سلالم معدنية مريحة للصعود والنزول، لتكون بمثابة سلالم مساندة للسلالم الكهربائية من الجهتين في حال حدوث أي أعطال أو انقطاع للتيار الكهربائي.

وأكد المحافظ أهمية هذا الكوبري ودوره في تيسير حركة المواطنين بالمنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان سرعة إنجاز المشروع وتقديمه بأعلى جودة ممكنة لخدمة أهالي بنها.