علاء شلبي: مصر أكثر دولة انتصرت لحقوق الإنسان في فلسطين

أكد المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن أن كثير من الدول أيدت الرؤية المصرية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر قبلت العديد من التوصيات مما حسن ملف حالة حقوق الإنسان في مصر.

وقال علاء شلبي، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن مصر أكثر دولة في العالم انتصرت لحقوق الإنسان في فلسطين، مؤكدا أن ما قامت به مصر في هذا الملف جعل العالم يشيد بالإجراءات المصرية.

وتابع أنه سعداء أن مصر قبلت لأول مرة التوصية المتعلقة بالنظر في تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أتلك التوصية مرهونة بالظروف السياسية والأمنية والثقافية والإجتماعية.



