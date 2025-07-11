طارق يحيى: وسام أبو علي بقى عنده أنياب

هاجم طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، تصرف اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، بسبب محاولته الضغط على إدارة القلعة الحمراء للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال طارق يحيى خلال تصريحاته عبر قناة «MBC مصر»: "أي لاعب من حقه يختار مستقبله والمكان اللي هيروحه، ومن حق الأهلي كمان يتصرف بالشكل اللي يناسبه. لكن فكرة إن لاعب يضغط على ناديه، دي حاجة مش معتادة في الكورة المصرية، وخصوصًا في أندية إدارتها قوية زي الأهلي".

وأضاف:" محدش يقدر ينكر إن الأهلي ساعد وسام أبو علي وصنع منه نجم كبير ليه شعبية، لكن لازم اللاعب يحترم قرارات النادي. لو عايز يمشي، يجيب الرقم اللي الأهلي طالبه، ولو معرفش، يبقى مكمل".

واستشهد طارق يحيى بموقف سابق للزمالك قائلًا: "الزمالك وصله عرض بـ6 مليون يورو لزيزو من سنة ونص ورفض، رغم إن الرقم كبير. فحتى لو عرض وسام كبير، من حق الإدارة ترفض لو شايفة إنه مكمل مهم، خاصة بعد المجهود اللي اتعمل معاه والمدربين اللي اشتغلوا عليه".

وختم قائلًا: "دلوقتي وسام بقى لاعب عنده أنياب، ولازم الموضوع يتعامل بحرفنة ومرونة بين الطرفين الكبار",