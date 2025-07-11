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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك ناصر يرعى معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي

معرض ديارنا
معرض ديارنا
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يشارك بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كراعي لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية الذي افتتحته وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ مطروح أمس في منطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي.

يأتي ذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم الحرف اليدوية والتمكين الاقتصادي وتماشيا مع سياسته في تقديم وعرض خدماته التمويلية ومنتجاته المالية والمصرفية على العديد من شرائح العملاء خاصة أصحاب المشروعات  الصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة البنك، أن هذه الرعاية تأتي تأكيداً على التزام بنك ناصر الاجتماعي برسالته المجتمعية في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير منصات حقيقية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتوسع في هذه المشروعات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع بهدف دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
 
ووجهت مايا مرسي، بتحمل البنك قيمة مشاركة مستفيدات تمويل مستورة داخل المعرض وتوفير أماكن إقامة وإتاحة المزيد من التسهيلات الخاصة بإجراءات المنح والمتابعة والضمانات المطلوبة، كما تم التعاون مع الجهات الشريكة لتدريب المستفيدات على تطوير منتجاتهم وطرق التسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع المرأة على العمل الحر وريادة الأعمال وتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي.
 
وفي ذات السياق أوضح أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن رعاية هذا المعرض، جاءت في إطار المشاركة الفعالة للبنك في تنفيذ استراتيجية الدولة في دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي، مضيفا أن البنك يقدم بجانب الرعاية عددا من منتجات المستفيدين من تمويلات البنك المختلفة مثل تمويل مستورة وفاتحة خير.
 
جدير بالذكر أن البنك نجح في تمويل أكثر من31 ألف مشروع للمستفيدات من تمويل مستورة بإجمالي مبلغ 764 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط، حيث إن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى خمسون ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمده تصل إلى 24 شهرًا بشرط أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 الي 60 عاما ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التي يقدمها البنك للمرأة.

كما يستمر البنك في تقديم منتج فاتحة خير والذي يستهدف المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معا من سن 21 حتى 60 سنة ويبلغ الحد الأقصي للتمويل 300 ألف جنيه يتم سدادهم على أقساط شهرية، وتتراوح مدة السداد من سنة وبحد أقصى سنتين بعائد متميز وإجراءات ميسرة، حيث نجح البنك إلي الآن في تقديم تمويلات بقيمة 76 مليون جنيه تقريبا .

بنك ناصر مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي

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