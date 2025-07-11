640.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبرى بمرسى علم

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن حزمة من المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة مرسى علم والمناطق التابعة لها، بتكلفة إجمالية بلغت 640.5 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة ودعم الاستقرار بمحافظات الجنوب.

مشروعات إسكان وتطوير حكومي

أوضح المحافظ أنه يتم حاليًا إنشاء 60 وحدة توطين بقرية عرب صالح جنوب المدينة، بتكلفة 49 مليون جنيه، لتوفير مساكن آمنة ومجهزة للمواطنين، ودعم الاستقرار المجتمعي.

كما أشار إلى أنه يجري إنشاء مبنى جديد للوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، بتكلفة 62 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث البنية المؤسسية.

تحسين شبكة الطرق وربط التجمعات

وفي قطاع الطرق، أوضح المحافظ أن هناك أعمالًا جارية لرفع كفاءة طريق مرسى علم – برنيس، في المسافة من الكيلو 60 حتى الكيلو 85، بطول 18 كم كمرحلة أولى، بتكلفة 80 مليون جنيه.

كما يتم تنفيذ أعمال تخطيط لطريق مرسى علم – إدفو في المسافة من الكيلو 30 حتى الكيلو 45، بطول 15 كم، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف المرحلة الثالثة من طريق سيدي سالم – الشيخ الشاذلي بطول 24.34 كم، من الكيلو 84.6 إلى الكيلو 108.94، بتكلفة 197 مليون جنيه.

مشروعات لحماية المدينة من أخطار السيول

وفي إطار تعزيز قدرة المدينة على مواجهة أخطار السيول، أعلن المحافظ عن تنفيذ عدد من مشروعات الحماية تشمل إنشاء قناة صناعية، و3 بحيرات صناعية، وسدين، وحاجز ترابي خلف البحيرات، بتكلفة 113 مليون جنيه.

كما يجري تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع حماية مرسى علم من السيول، وتشمل إنشاء 7 بحيرات صناعية، و5 سدود، وحاجزين ترابيين في أودية "أم خريقة" و"السكري" و"علم"، بتكلفة 135 مليون جنيه.

خطة تنموية شاملة للجنوب

أكد اللواء عمرو حنفي أن هذه المشروعات تعكس توجه الدولة للاهتمام بالمناطق الحدودية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى الخدمات بمحافظة البحر الأحمر.