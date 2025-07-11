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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نفق عميق وغرف غامضة.. لغز خفي تحت أقدام أبو الهول| ما القصة؟

الأهرمات
الأهرمات
أمينة الدسوقي

على هضبة الجيزة وتحت أقدام أبو الهول، وفى عمق الأرض تم اكتشاف لغز "خفي" يغذي نظرية وجود مدينة تحت الأرض، حيث كشفت عمليات مسح حديثة باستخدام تقنية رادار متطورة، رصد عمودا رأسيا هائلا يغوص من قاعدة التمثال الأسطوري إلى أعماق الأرض، متصلًا بغرفتين ضخمتين على أعماق تصل إلى 2000 و4000 قدم تحت السطح.

اكتشاف رائد في أبو الهول

وكشف فريق من الباحثين الإيطاليين عن نتائج مسح راداري، حديث يُظهر وجود بئر عمودية ضخمة وغرفتين كبيرتين أسفل تمثال أبوالهول.

ويحيي هذا الكشف الجدل القديم حول وجود مدينة أثرية مفقودة تحت أهرامات الجيزة.

وعُرضت هذه النتائج في "قمة الكونية" Cosmic Summit التي عُقدت مؤخرا في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وهي فعالية معروفة باستكشاف النظريات البديلة لتاريخ الحضارات القديمة.

وقال فيليبو بيوندي، خبير الرادار من جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا والمؤلف المشارك في البحث، لموقع ديلي ميل: "تدعم هذه النتائج بقوة الفرضية القائلة بأن هضبة الجيزة تخفي مجمعا جوفيا ضخما، مما قد يشير إلى وجود مدينة واسعة تحت الأرض".

ماذا يوجد تحت أقدام أبو الهول؟

أظهرت المسوحات وجود عمود ضخم محاط بدرج حلزوني الشكل، ينزل من مركز قاعدة أبو الهول إلى هيكلين مربعين، أحدهما على عمق 2000 قدم والآخر على عمق 4000 قدم تحت الأرض.

وأشار أرماندو مي، عالم المصريات والمؤلف المشارك في الدراسة، إلى أنه تم الآن اكتشاف سمات تحت الأرض مماثلة أسفل الأهرامات الثلاثة الكبرى، مما يشير إلى وجود مخطط معماري موحد.

وأضاف أن "هذا الاكتشاف يثبت أن هضبة الجيزة تم تصميمها قبل فترة طويلة من العصر الأسري، ربما حوالي 36400 قبل الميلاد، كما تشير أبحاثي".

عجائب الهندسة القديمة 

وتعد أهرامات الجيزة الشهيرة وأبو الهول من عجائب الهندسة القديمة، حيث تم بناؤها منذ ما يقرب من 4500 عام بدقة مذهلة وحجم لا يزال يحير الخبراء حتى يومنا هذا .

متي بدأ الاكتشاف؟

عاد الحديث عن المدينة المفقودة فى شهر مارس عندما أعلن الفريق العثور على أربعة أعمدة وغرف ضخمة تحت هرم خفرع باستخدام نوع من تكنولوجيا السونار.

واستخدموا تقنية التصوير المقطعي دوبلر المتطورة، وهي تقنية تستخدم رادار الأقمار الصناعية للكشف عن الحركات الزلزالية الصغيرة.

من خلال تحليل إشارات الرادار وتوقيت ارتدادها أو نمطها، تمكن الفريق من إنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد تكشف عن هياكل تحت سطح الأرض مخفية.

وأوضح فريق البحث الإيطالي أن “مسوحاتنا الجيوفيزيائية أسفل أبو الهول كشفت عن تشكيلات تشبه الأعمدة تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة تحت هرمي خفرع ومنقرع.. والأمر الأكثر إقناعًا هو أن التصوير المقطعي الذي أجريناه كشف عن وجود غرفتين كبيرتين على عمق حوالي 2000 قدم تحت السطح”وفقا لما ذكرته الديلي ميل.

وتشير البيانات التي تم جمعها أيضًا إلى شبكة من الهياكل المخفية تحت السطح، والتي ربما تكون جزءًا من مدينة ضخمة تحت الأرض، قد تكون واسعة مثل هضبة الجيزة بأكملها.

لكن الكشف الجديد يتحدث عن المنطقة أسفل أبوالهول، ويخطط الفريق لنشر دراسة مفصلة عنه بحلول عام 2026.

أبوالهول وأهرامات الجيزة

كما يربط الفريق بين الغرف المكتشفة ومفهوم "قاعة السجلات" الأسطورية، وهي غرفة خفية يُعتقد أنها تقع أسفل الهرم الأكبر أو تمثال أبو الهول، وتحتوي على معرفة ضائعة من حضارات غابرة، رغم عدم وجود دليل مادي، مؤكد على وجودها حتى الآن.

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