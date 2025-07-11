الكرملين : نشر قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية “ الكرملين ” دميتري بيسكوف أن بلاده عازمة على الدفاع عن مصالحها في القطب الشمالي وليست هناك حاجة للقتال هناك .

وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريحات له : نشر قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية بالقرب من الحدود الروسية أمر غير مقبول بالنسبة لموسكو ، فروسيا مستاءة لأن إشاراتها بشأن الوجود المحتمل للقوات الأجنبية في أوكرانيا لم تؤخذ بالاعتبار.

وأضاف :الأوروبيون يناقشون خيارات مختلفة للدعم المالي لأوكرانيا بهدف تشجيع كييف على مواصلة "الحرب حتى آخر أوكراني".



وتابع : عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا مستمرة والعمل عليها جارٍ.

وواصل بيسكوف تصريحاته قائلا : ميرتس يدعم المواجهة مع روسيا في كل شيء وموسكو تأخذ ذلك بالاعتبار في أفعالها

وأكمل : الحوار مع روسيا ومراعاة مخاوفها لا يحظى بشعبية كبيرة في أوروبا والسياسيون الأوروبيون مستعدون لتشويه الحقائق التاريخية لإرضاء مصالحهم

وختم : موسكو تسجل بعناية كل الفروق الدقيقة في تصريحات ترامب وننتظر "البيان المهم" الذي وعد بإلقائه يوم الاثنين لفهم قصده.

