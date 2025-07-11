وفاة الفنانة شروق عن عمر 73 عامًا بعد صراع مع المرض

رحلت الفنانة القديرة شروق صباح اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. ولم تُعلن أسرتها حتى الآن عن موعد أو مكان العزاء، كما لم تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية التي أدت إلى وفاتها.



وأعلن الخبر الفنان منير مكرم من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلًا: “الدوام لله الفنانة شروق”.





ثم انعتها نقابه المهن التمثيلية المصرية

من هى ؟

شروق، واسمها الحقيقي علية محمد أحمد فؤاد، وُلدت في 20 مارس عام 1952 بمحافظة القاهرة، وتخرجت في كلية الزراعة بجامعة القاهرة. حرصت طوال مشوارها الفني على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية، مفضّلة تركيز الأضواء على أعمالها فقط.





اعمالها

قدّمت الفنانة الراحلة أدوارًا متنوعة في الدراما المصرية، واشتهرت بأدائها الطبيعي والمقنع في أدوار الأم والمعلمة والزوجة، كما جسّدت شخصية الحماة القاسية في عدد من الأعمال. ومن أبرز ما قدمته كان مشاركتها في مسلسل “يوميات ونيس”، إلى جانب مسلسلات أخرى مثل “بلاغ للرأي العام”، و”اعتزال” الذي عُرض عام 2008.



