ليفربول يستعد لتكريم دييجو جوتا وشيقيه أندريه سليفا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تكريم لاعبه الراحل دييجو جوتا، وشيقيه أندريه سليفا، خلال مباراة بريستون نورث إند الأحد المقبل.

وقال ليفربول في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: “مباراة بريستون نورث إند ستشهد عدة تكريمات خاصة لجوتا، وشقيقه، خاصة أنها ستكون الأولى للفريق منذ وفاة الأخوين في حادث مروري بإسبانيا”.

وتابع: “قبل انطلاق المباراة سيتم عزف نشيد نادي ليفربول “لن تمشي وحدك أبدًا”، وسيضع النادي المضيف إكليلا من الزهور بجانب مشجعي الفريق الضيف، وسيتم الوقوف دقيقة صمت حدادًا على جوتا وشقيقه، كما سيتم عرض التعازي الرقمية على الشاشة وعبر مصابيح LED الموجودة على جانب الملعب، بالإضافة إلى ارتداء كلا الفريقين شارات سوداء”.