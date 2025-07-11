بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 144 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 4 – 10 يوليو 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 4 يوليو*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعة والبشرية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر مايو 2025، حيث نجح "مشروعك" في تنفيذ 1206 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا على مستوى الجمهورية، بإجمالي قروض بلغت حوالى 374 مليون جنيه، ساهمت في توفير 6077 فرصة عمل مباشرة .

*السبت 5 يوليو*

تلقت وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2018 وحتى نهاية شهر يونيو 2025، للاستجابة لشكاوى ومشكلات المواطنين والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها، مؤكدة أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى شهر يونيو الماضي 889,782 ألف رسالة من المواطنين، تضمنت 139,823 ألف شكوى حيث تم التعامل مع 137,817 ألف شكوى منها بنسبة إنجاز بلغت 98.5%، وجارٍ العمل على حل 2006 شكوى متبقية.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، حول الأنشطة والفعاليات التى شهدها المركز خلال شهر يونيو 2025 في إطار الاستعدادات الجارية للوزارة لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز سقارة للعام المالى 2025 / 2026 ، مشيرًة إلى أن الشهر الماضى شهد زخم كبير من الفعاليات والأنشطة فى إطار إجراء لجان المقابلات الشخصية والاختبارات لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية المتخصصة المدرجة ضمن خطة مركز سقارة وإجراء تقييمات برامج المسار الوظيفي النوعية .

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تداعيات الحادث الذى وقع بالقرب من قرية منشأة القناطر بالجيزة على الطريق الإقليمى بالمنوفية (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي)، وذلك مع السادة محافظي المنوفية والجيزة والذى أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والوفيات بسبب تصادم سيارتى ميكروباص .

*الأحد 6 يوليو*

شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة اشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان “إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة”، وقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.

كما تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول نتائج جهود القطاع خلال شهر يونيو 2025 ، لتحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًة أن فرق المتابعة بالقطاع قامت بتنفيذ 50 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى للمواطنين) في 5 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، وبورسعيد، شملت المرور على عدد من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وفحص مختلف محاور العمل المحلي، وقد أسفرت تلك الجهود عن إحالة 21 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

كما التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وخلال اللقاء أكدت د.منال عوض علي أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الإدارة المحلية والتنسيق الذي يتم بين الجانبين لبحث مطالب المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والعمل على حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين.

*الأثنين 7 يوليو*

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب للعمل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن الإنتهاء من رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات موجودة أسفل تقاطع محور الفريق العصار مع الطريق الدائرى على مساحة 10 أفدنة بنطاق محافظة القليوبية وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع تراكمات المخلفات أسفل المحاور والطرق الجديدة ومنع أي مقالب عشوائية جديدة .

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال السيطرة على الحريق الذى اندلع فى سنترال رمسيس بحي الأزبكية بمنطقة وسط القاهرة .

*الثلاثاء 8 يوليو:*

عقدت وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يخص النظافة ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين بمختلف المحافظات والعمل على وضع حلول مناسبة وسريعة لها بالتنسيق مع السادة المحافظين .

*الأربعاء 9 يوليو:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع التاسع والأربعون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي تم خلاله بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وفي بداية الاجتماع طلب رئيس مجلس الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث الطريق "الدائري الإقليمي" وحريق مبنى "سنترال .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس وزراء، لمناقشة الآليات المقترحة لتطبيق القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد .

*الخميس 10 يوليو:*

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا مع عدد من القيادات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الهوية البصرية على مستوى المحافظات وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتشكيل مجموعة عمل لدراسة مقترح خلق هوية بصرية للمحافظات تسهم في تعميق مفهوم الانتماء الوطني بين المواطنين .

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور عدد من مسؤولي وزارتي التنمية المحلية والزراعة، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمراجعة الخطة التنفيذية المقترحة لإنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي بمدينة الخارجية في الوادي الجديد ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والزراعة بوضع تصور متكامل لإنشاء المركز ليكون نموذج تجريبي ناجح يمكن تعميمه على عدد من المحافظات.